Kafatası odası bulundu

Şanlıurfa'da yürütülen "Taş Tepeler Projesi" kapsamında Sefertepe'de devam eden kazı çalışmalarında 12 insan kafatası bulundu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Tarih Öncesi Arkeolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Güldoğan'ın başkanlığında başlatılan Sefertepe kazıları 39 kişilik ekiple sürdürülüyor. Kazıda "kafatası odası" olarak tanımlanan hücre içerisinde 10 bin 500 yıl öncesine tarihlenen 8, başka bir hücrede de 4 insan kafatası bulunduğu duyuruldu. Kafataslarının topluca bir yere konulmasının bir ritüel olabileceği düşünülüyor.