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Giriş Tarihi: 30.12.2023 11:22 Son Güncelleme: 30.12.2023 11:31

Kafede yangın çıktı, yaşlı adam ağır yaralandı

Adana’da bir kafede elektrikli soba devrilmesi sonucu yangın çıktı. Yangında iş yerinde bulunan 97 yaşındaki adam ağır yaralandı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Kafede yangın çıktı, yaşlı adam ağır yaralandı

Adana'da bir kafede devrilen elektrikli sobadan çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında kafede bulunan iş yeri sahibinin yakını E.U. (97), ağır yaralandı.

SÖNDÜRÜLDÜ

Olay Özdemir Sabancı Bulvarı'ndaki bir kafede sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre; çalışır haldeki elektrikli sobanın devrilmesiyle yangın çıktı. Alevler kısa sürede kafenin depo bölümüne sıçradı. Bu sırada kafede bulunan iş yeri sahibinin yakını E.U. dışarıya çıkamadı. Çalışanların ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaralı olarak ulaştığı E.U., ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye ekipleri ise yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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Kafede yangın çıktı, yaşlı adam ağır yaralandı
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