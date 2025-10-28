Kafe devri 8 kurşunla bitti

İstanbul Kağıthane'de geçtiğimiz cumartesi günü saat 01.55 sıralarında bir reklam firmasına gece yarısı silahlı saldırı düzenlendi. İşyeri sahibi Ümit U. ve Kürşat U., olaya ilişkin polis ekiplerine ifade verdi. Kürşat U., Niğde'deki bir kahve zinciri işletmesinin kendi üzerine devri için anlaştı. Mal sahibi Abdullah A. tarafından kendi adına 5 milyon 300 bin TL tutarında senet imzalatıldığını söyledi. Ödemeler gecikince iddiaya göre Abdullah A. yeni nesil bir suç örgütüyle anlaştı. Kurşat U., örgüt mensupları tarafından olayın gerçekleştiği gün saat 19.00 sıralarında ise tanımadığı bir numaradan tehdit telefonu aldığını belirterek şikayetçi oldu. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.