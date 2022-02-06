Kafede çıkan kavgada silahlar konuştu : 1 ağır, 2 yaralı

Ankara Keçiören İlçesi'nde bir kafede, kimlikleri tespit edilemeyen kişilerle Salih Samet arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.Kafenin dışında devam eden tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu grup arasından bir kişi Salih Samet'i silahla ayağından yaraladı. Kurşunlardan biri de o sırada olay yerinden geçen Emre Kale'ye isabet etti.

KURŞUN İSABET EDEN VATANDAŞIN DURUMU AĞIR

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri geldi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye sevk edilen yaralı Kale'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, olay yerinden otomobille kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.