Haberler Yaşam Haberleri Kafede çıkan kavgada silahlar konuştu : 1 ağır, 2 yaralı
Giriş Tarihi: 6.2.2022 09:15 Son Güncelleme: 6.2.2022 09:46

Kafede çıkan kavgada silahlar konuştu : 1 ağır, 2 yaralı

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Kafede çıkan kavgada silahlar konuştu : 1 ağır, 2 yaralı

Ankara'da bir kafede çıkan tartışma kavga dönüşmesi üzerine bir kişi silahla ayağından yaralanırken kurşunlardan biri de yoldan geçen kişiye isabet ederek yaralanmasına neden oldu. Polis, olay yerinden otomobille kaçan zanlıları yakalanması için çalışma başlattı.

Ankara Keçiören İlçesi'nde bir kafede, kimlikleri tespit edilemeyen kişilerle Salih Samet arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.Kafenin dışında devam eden tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu grup arasından bir kişi Salih Samet'i silahla ayağından yaraladı. Kurşunlardan biri de o sırada olay yerinden geçen Emre Kale'ye isabet etti.

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Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri geldi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye sevk edilen yaralı Kale'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, olay yerinden otomobille kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

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Kafede çıkan kavgada silahlar konuştu : 1 ağır, 2 yaralı
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