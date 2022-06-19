Kafede kanlı çatışma: 2 ölü 6 yaralı

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Yenihaman Mahallesi'ndeki bir kafede, dün işletme sahipleri ile bir grup arasında alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma başladı. Ardından taraflar birbirine silahla ateş açtı.Remzi Erşahin ile Halil Ulutaş olay yerinde hayatını kaybederken, M.A., S.B, M.T., M.A. ve İ.A. silahla, S.K. da darp sonucu yaralandı. Biri kadın 6 yaralı ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alınırken, 5 tabanca ve bir tüfek ele geçirildi.Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran ve İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren de olay yerinde incelemelerde bulundu.