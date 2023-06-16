Kafede ki kavga kanlı bitti

İzmit İlçesi Körfez Mahallesi Berk Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir kafede, sabah saatlerinde kavga çıktı. Mustafa A. ve H.A arasında sözlü başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kafeden dışarıya taşan kavga esnasında iddialara göre H.A üzerinde bulunan silahı çıkartarak Mustafa A.'yı yaraladı.

Olayı gerçekleştiren H.A, hızla olay yerinden kaçarken kanlar içerisinde yere yığılan Mustafa A. için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri ve emniyet ekipleri geldi. Yaralı yapılan ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Olayı gerçekleştiren zanlı H.A'da kısa sürede yakalandı. Emniyet güçleri olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.