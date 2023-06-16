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Giriş Tarihi: 16.6.2023 11:27 Son Güncelleme: 16.6.2023 11:29

Kafede ki kavga kanlı bitti

Kocaeli İzmit İlçesi Adliye binası mevkiinde bulunan bir kafede, 2 kişi arasında sözlü olarak başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayda Mustafa A., tartıştığı H.A tarafından vuruldu.

ABBAS ÇAKAR
Kafede ki kavga kanlı bitti

İzmit İlçesi Körfez Mahallesi Berk Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir kafede, sabah saatlerinde kavga çıktı. Mustafa A. ve H.A arasında sözlü başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kafeden dışarıya taşan kavga esnasında iddialara göre H.A üzerinde bulunan silahı çıkartarak Mustafa A.'yı yaraladı.

Olayı gerçekleştiren H.A, hızla olay yerinden kaçarken kanlar içerisinde yere yığılan Mustafa A. için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri ve emniyet ekipleri geldi. Yaralı yapılan ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Olayı gerçekleştiren zanlı H.A'da kısa sürede yakalandı. Emniyet güçleri olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

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Kafede ki kavga kanlı bitti
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