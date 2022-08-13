Kafede kurşun yağdırdı

İstanbul'da, 63 yaşındaki Elif Mihriban Arduç, birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Hakan Asilkan tarafından öldürüldü. 25 yıldır birlikte yaşayan Mihriban Arduç ile Hakan Asilkan çifti son zamanlarda sorunlar yaşıyordu. Hakan Asilkan önceki gece Mihriban Arduç'u konuşmak için kafeye çağırdı. Kafeye giden Mihriban Arduç, Hakan Asilkan (63) tarafından silahla vuruldu. Kanlar içinde yere yığılan kadının yardımına çevredekiler koşarken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Mihriban Arduç, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Polis, katil zanlısı Hakan Asilkan'ı Bostancı'da yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili konuşan çiftin arkadaşı Saadet Özcan, "Temiz, dürüst ve işlerine çok bağlı insanlardı. Benim çok samimi arkadaşlarımdı. Son zamanlarda ikisinin de psikolojisi bozuktu. Mihriban abla en son bana Hakan'ın kendisinden soğuduğunu söyledi. Hakan Ağabey'de aynı şeyleri söylüyordu. Kıskançlık yüzünden olduğunu düşünüyorum. İkisi de birbirinden şüpheleniyordu" dedi.