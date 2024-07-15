Kafede ölüm planına müebbet talebi

Korkunç olay 2022 yılında İstanbul Beyoğlu'nda yaşanmıştı. Şüpheli Ebubekir D., arkadaşı Vedat E. (20) ile birlik olup husumetli olduğu Fatih D'ye yönelik bir plan hazırladı. Plana göre Ebru Y, sosyal medyadan Fatih D. İle tanıştı ve güvenini kazandı. 5 Haziran günü buluşan ikili gittikleri kafede bir süre oturduktan sonra hesabı ödeyip kalkmak istedi. O esnada şüpheli Ebubekir D, Fatih D'ye doğru yönelerek iki el ateş edip kaçtı. Ağır yaralanan Fatih D. hayatını kaybetti. Soruşturmanın tamamlanmasıyla Ebubekir D. Vedat E. ve Ebru Y. için ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.