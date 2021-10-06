Samsunda kafede silahlı saldırı! Kuzenler ağır yaralandı





Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kuzenlerin durumun ağır olduğu öğrenilirken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.