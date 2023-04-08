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Giriş Tarihi: 9.4.2023

Birlikte işlettikleri kafede imam nikahlı eşini vurdu! Cinayet nedeni 'erkeklik gururu' çıktı

Kadıköy'de bir kafede Mihriban Arduç'u(63) silahla vurup ölümüne sebep olan Hakan Asilkan(63) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Şüpheli adam imam nikahlı olduklarını, olay yeri olan kafeyi birlikte işlettiklerini ve aldatıldığını iddia etti. Savcılık ise kamera kayıtlarında Asilkan'ın imam nikahlı olduğunu söylediği eşi Mihriban Arduç'u gözünü kırpmadan silahla vurup öldürdüğünü vurgulayarak şüpheli adamın iki ayrı suçtan müebbet hapis ve 3 yıla kadar hapsini istedi.

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Birlikte işlettikleri kafede imam nikahlı eşini vurdu! Cinayet nedeni ’erkeklik gururu’ çıktı

Kadıköy'de 13 Ağustos 2022 akşamı meydana gelen korkunç olayda, Mihriman Arduç'un bulunduğu kafeye gelen Hakan Asilkan, iddiaya göre elindeki silahla adeta dehşet saçmıştı. Vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan talihsiz kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken silahlı saldırgan yakalanarak gözaltına alınmıştı. Ardından şüpheli adam adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

"ERKEKLİĞİM ZEDELENİNCE ATEŞ ETTİM"

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede şüpheli Hakan Asilkan'ın savunmasında maktul Mihriban Arduç'un 2006 yılından beri imam nikahlı eşi olduğunu, Kadıköy'deki kafeyi birlikte işlettiklerini, Tadilat nedeniyle kafeye gelen Fatih Ç. ile eşinin zamanla yakınlaştığını, eşinin kendisine son zamanlarda soğuk davrandığını, bu durumu maktulle paylaştığında eşinin kendisine "Git sen de başkasını bul" dediğini ve olay günü de aynı mevzudan çıkan tartışmada maktulün kendisine erkekliğini zedeleyen sözler sarf ettiğinden silahla ateş ettiğini söylediği belirtildi.

AŞÇI YASAK İLİŞKİYİ İTİRAF ETTİ

İddianamede işyeri çalışanlarından Fatih Ç.'nin ise ifadesinde söz konusu kafede aşçı olarak çalıştığını, şüpheli ve maktulün aralarının iyi olmadığını, sürekli tartıştıklarını, maktulün işyeri gelirinin az olması nedeniyle dert yanması sebebiyle kendisine telkinlerde bulunduğunu, bu esnada aralarında duygusal bir yakınlaşma olduğunu, bir ilişkiye başladıklarını ve sonrasında olayı öğrendiğini beyan ettiği açıklandı.

SAVCILIKTAN MÜEBBET VE 3 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Şüpheli Hakan Asilkan'ın olay günü elindeki silahla imam nikahlı eşi olduğunu söylediği Mihriban Arduç'u vurarak ölümüne sebep olduğunun vurgulandığı iddianamede, şüpheli adamın 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapsi, 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçundan 3 yıla kadar hapsi talep edildi.

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Birlikte işlettikleri kafede imam nikahlı eşini vurdu! Cinayet nedeni 'erkeklik gururu' çıktı
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