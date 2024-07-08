Kafesteki dostluk

Sivas'ta Yücel Akkişi ve ailesinin evlerinde besledikleri İpek isimli kedi ve Boncuk isimli muhabbet kuşunun dostluğu, bilindik kedi kuş dostluklarından bir ardım daha öteye geçti. Doğada biri avcı biri av olan bu iki tür, ev ortamında aynı kafesin içerisinde vakit geçiriyor. İpek adeta kuşun kafesinden çıkmıyor. Boncuk isimli kuşta kafesini kedi ile paylaşmaktan memnun görünüyor. Akkışı, küçük oğlunun isteği üzerine önce muhabbet kuşu alıp eslemeye başladıklarını, oğlunun bu kez kedi sahiplenmek istediğinde ise tedirginlik yaşadığını belirterek, "Önce tedirgin oldum. Çocukluğumda bir kedinin güvercin yavrularını yemesine şahit olmuştum. Fakat kediyi aldıktan sonra göndük ki kuşu sevdiğimiz zaman oda yanımıza gelip kuşa ilgi gösterdi. Zamanla iyi bir arkadaş oldular. Şunu anladık, eğitildiği zaman avla avcı aynı kafeste yaşayabiliyor" dedi. İHA