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Giriş Tarihi: 28.12.2021 10:39 Son Güncelleme: 28.12.2021 10:59

Kafeteryadaki hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

Kubilay KÜÇÜKMUSTAFA Kubilay KÜÇÜKMUSTAFA
Kafeteryadaki hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

Rize’de müşteri olarak girdiği kafeteryanın sahibine ait laptopu ve cep telefonunu çalan güvenlik kamerasına yakalandı. Polis ekipleri güvenlik kamerasından tespit ettiği hırsızı yakaladı, iş yeri sahibine laptopunu ve telefonunu teslim etti.

Olay Rize merkezde bulunan bir kafeteryada meydana geldi. Kafeteryaya müşteri olarak gelen kişi sonrasında hesabı ödeyerek dükkandan çıktı. Daha sonra kimsenin olmadığını gördüğü işletmeye yeniden girerek masanın üzerinde bulunan önceden gözüne kestirdiği telefonu ve laptopu kendi koymuş gibi alarak hemen yan kısımda bulunan çantanın içerisine yerleştirdi. Çantayı sırtlayan şahıs işletmeden yürüyerek uzaklaştı.


Müşteri olarak girdiği kafeteryada laptop ve cep telefonu çaldı! Kameraya böyle yakalandı | Video




O anlar ise işletmenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay sonrası telefonu ve laptop'unun çalındığını anlayan işletme görevlisi Ozan Arslan, müşteri gibi gelen şahsın cep telefonu ve laptopu koyduğu çanta ile çalma anını güvenlik kamerasından izlediklerini söyledi. Arslan, "Normal müşteri olarak gelmiştiler. Biz siparişlerini alarak işletmenin diğer tarafına geçtik. Sonra biraz daha oturduktan sonra kasaya gelip hesaplarını ödediler. Lavaboya gittiler. Biz o sıra karşıdaydık, burada kimse yoktu. Biraz zaman geçtikten sonra biz buraya geldik. Bir baktık ki laptop ile telefon yok. Sonra güvenlik kamerasına bakarak kimin yaptığını gördük ve polisi aradık. Polis ekipleri kameralardan kişileri tespit edip, çalışma başlattı. Kısa sürede o kişiyi yakaladı. İş yerimizden alınan lap top ve telefonu bulup bize getirdiler. Polis ekiplerine teşekkür ediyoruz" dedi.

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Kafeteryadaki hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı
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