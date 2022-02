Kafirun Suresi Okunuşu ve Meali – Kafirun Suresinin Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı Ve Fazileti

Kafirun Suresi, İslamiyet'in karşısında duran inkarcı ve müşriklere ithafen indirilmiş bir suredir. Bu surede Hz. Muhammed (s.a.v.) ve ümmetinin inkarcılarla bir araya gelemeyeceği kesin şekilde bildirilmiştir. Derin anlamları olan Kafirun Suresi'nin Arapça yazılışı, okunuşu, Türkçe anlamı ve fazileti haberimizde. İşte Kafirun Suresi tefsiri ve meali.

KAFİRUN SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

Kul yâ eyyühel kâfirûn

Lâ a'büdü mâ ta'büdûn

Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd

Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm

Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd

Leküm dînüküm veliye dîn

KAFİRUN SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

De ki: Ey kâfirler

Tapmam o taptıklarınıza!

Siz de benim kulluk ettiğime tapanlardan değilsiniz.

Hem ben tapıcı değilim sizin taptıklarınıza.

5- hem de siz, benim kulluk ettiğime tapıcılardan değilsiniz.

6- Size dininiz, bana dinim (sizin dininiz size, benim dinim bana)

Kafirun Suresi Tefsiri

Kafirun kelimesiyle başlayan sure ismini de buradan alır ve kafirlere, inkarcılara ithafen indirilmiştir. Tefsir kaynaklarına göre, Kureyşliler Hz. Peygamber'e (s.a.v.) bir yıl boyunca kendi ilahlarına tapmasını, bir yıl da kendilerinin Allah'a tapmasını teklif etmişlerdir. Hz. Muhammed (s.a.v.) ise "Allah'a bir şeyi ortak koşmaktan yine O'na sığınırım!" demiştir. Bunun üzerine Kureyşliler "Bizim ilâhlarımızdan bazılarını istilâm et (öp, el sür), biz de seni tasdik edip ilâhına ibadet edelim" demişlerdir. Bunun üzerine Kâfirun Suresi nüzul olmuştur.

Sure, Hz. Muhammed'in ve Yüce Allah'a iman edenlerin inkarcılarla şirkte ve sapkınlıkta birleşemeyeceğini, O'na ortak koşamayacağını anlatır. Sure ile inancın şirkten ve ortaklıktan uzak tutulmasının gerekliliği vurgulanır. Bu sure, Tevhid'in en önemli sembollerinden biridir ve putperestlik ile şirk kesin olarak reddedilmiştir.

Kafirun Suresi Ne İçin Okunur?

Kafirun Suresi imanı kuvvetlendirmek, manevi dünyayı güçlendirmek amacıyla okunmaktadır.

Bu sureyi okuyan kimse kötülüklerden emin olur, kendisini Allah yolundan caydırmak isteyen kimselerden uzaklaşır. Kötü niyetlerle kendisine yaklaşan kimselere karşı muhafaza olunur.

Kafirun Suresi rızık bolluğu, bereket, gelir artışı için okunmaktadır.

Kafirun Suresi Kaç Ayet?

Kafirun Suresi Mekke döneminde indirilmiştir ve 6 ayetten teşekkül etmektedir. Bu ayet; "inkarcılar" anlamına gelen "Kâfirun" kelimesinden adını alır.

Kafirun Suresi Kaçıncı Cüz Ve Sayfada Yer Alır?

Kafirun Suresi Kur'an-ı Kerim'in 603'üncü sayfasında ve 30'uncu cüzünde yer alır. Mushaftaki sıralamada 109'uncu sırada yer alan sure, iniş sırasına göre 18'inci suredir.

KAFİRUN SURESİ FAZİLETLERİ

Kur'an- Kerim'de yer alan ve 6 ayetten oluşan Kafirun Suresi, Müslüman alemi için çok mühim bir yere sahiptir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) namazlarda sıkça okuduğu surelerden birisi olduğu ifade edilmektedir. Bazı rivayetlere göre, sabah ve akşam namazlarının sünnetlerinde, tavaf namazında ve vitir namazından sonra oturarak kıldığı iki rek'atlık namazda İhlâs ve Kâfirûn sûrelerini okuduğu belirtilmiştir.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in bir sahâbîye yatağına girerken Kâfirûn sûresini okumasını öğütlediği de nakledilir (Dârimî, "Feżâʾilü'l-Ḳurʾân", 23; Tirmizî, "Daʿavât"

Hz. Peygamber'in, "Kul hüvellahu ehad Kur'an'ın üçte birine denktir, Kul yâ eyyühel-kâfirûn ise dörtte birine denktir" buyurduğunu; Sahâbe'den birine, "Uyumak üzere yatağına yattığında Kul yâ eyyuhel-kâfirûn sûresini oku; bunu okursan şirk inancına sapmaktan korunursun" dediğini naklederler (İbn Kesîr, VIII, 526; Şevkânî, V, 597-598).

Kâfirûn sûresinin nüzûl sebebi hakkındaki rivayetlere göre Kureyş'in önde gelenlerinden bir grup Hz. Peygamber'e gelerek şöyle söylemişlerdir: "Ey Muhammed! Bir yıl biz senin ilâhına tapalım, bir yıl da sen bizim ilâhımıza tap; böylece anlaşmış oluruz. Eğer senin bildirdiklerin bizim inandığımızdan daha doğru ise ondan biz de istifade etmiş oluruz; bizim taptığımız senin taptığından hayırlı ise bu takdirde sen ondan faydalanmış olursun." Fakat Resûlullah, "Kendisine şirk koşmaktan Allah'a sığınırım" diyerek bu teklifi reddetmiş, bunun üzerine sûre nâzil olmuştur (Vâhidî, s. 343-344).

Sûrenin muhtevası dikkate alındığında, özellikle İslâm inanç sisteminin temelini oluşturan tevhid ilkesi üzerinde durularak yalnızca Allah'a ibadet edilmesi ve O'na ortak koşulmamasının vurgulandığı görülür. Ayrıca Hz. Peygamber'in dilinden onun ibadetinde şirk unsurunun bulunmadığına dikkat çekilmektedir. Sûrede aynı zamanda din ve ibadet özgürlüğü çerçevesinde hiç kimsenin bir başkasının ibadetini engelleme hakkının bulunmadığına işaret edilmektedir. Sûrenin sonunda yer alan, "Benim dinim bana, sizin dininiz size" ifadesi müşriklerin tavırlarından kesinlikle uzak durmayı vurgular. Nitekim bu hususun daha sonra nâzil olan bazı Mekkî sûrelerde de tekrarlandığı görülür