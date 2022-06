KAGİDER ve Yuvam Dünya’nın ‘Yeşil İş Ödülü’nü Zeynep Balca Yılmaz kazandı

Bu yıl KAGİDER (Türkiye Kadın Girişimciler Derneği) ve Yuvam Dünya iş birliğiyle ikincisi düzenlenen 'Yeşil İş Ödülü' töreni gerçekleştirildi.

Borusan Holding'in mekan sponsorluğunda Perili Köşk'te düzenlenen törende Searover şirketinin kurucusu girişimci Zeynep Balca Yılmaz 'Yeşil İş Ödülü'nün sahibi oldu. Yeşil İş Mansiyon Ödülü ise Peddon şirketi kurucusu girişimci Reyhan Miray'a verildi.

Kadın girişimcilerin ilgisiyle karşılanan Yeşil İş Ödülü için yapılan başvuruları değerlendiren Seçim Komitesi ise Emine Erdem, Uygar Özesmi, Canan Ercan Çelik, Elif Ergu, Feride Doğan, Özgül Öztürk ve Prof. Dr. Güler Aras oluştu.

'İŞ SÜREÇLERİNDE YEŞİL DÜŞÜNEN KADIN GİRİŞİMCİLERİ TAÇLANDIRIYORUZ'

KAGİDER Başkanı Emine Erdem sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada şunları ifade etti:"KAGİDER olarak kurulduğumuzdan günden beri 20 yıldır iş dünyasında ve toplumumuzda cinsiyet eşitliğine dayalı bir kültür geliştirmek, kadın girişimciliğini yaygınlaştırmak, kadın girişimcilerin bilgiye ve pazara erişimini kolaylaştırmak, onlara ilham alacakları rol modeller sunmak ve cesaret vermek için pek çok çalışma yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Kadın girişimciler için fırsat eşitliği yaratırken bir yandan da yeşil ekonomiyi kadınlarla büyütmek için çalışıyoruz. Bu bağlamda iş süreçlerinde yeşil düşünen kadın girişimcileri görünür kılmak, taçlandırmak hedefiyle Yuvam Dünya Derneği iş birliğinde 'Yeşil İş Ödülleri'ni düzenliyoruz. Ödüle başvurmuş, finale kalmış ve ödül alan her bir kadın girişimciye dünyamızın geleceği için duyarlılıklarını gönülden kutlarım, her birinin hikayesi bizlerin geleceğe ümitle bakmasını sağlıyor ve her birinin hikayesi diğer kadın girişimcilere, iş dünyasına ilham verecek."

"İKLİM KRİZİ YÜZYILIMIZIN ACİL SORUNU'

Yuvam Dünya Yönetim Kurulu Başkanı Kıvılcım Kocabıyık, "Yuvam Dünya Derneği olarak, içinde bulunduğumuz yüzyılın en acil sorunu olan iklim krizi konusunda çalışmalar yürütüyoruz. İklim krizinin etkilerinden en fazla etkilenen gruplar arasında kadınlar ve kız çocukları bulunuyor. Bu nedenle iklim kriziyle mücadele aksiyonlarının tasarımı ve uygulanmasına kadınların dahil olması büyük önem taşıyor. Artık kar maksimizasyonu mantığından kar optimizasyonuna geçen, döngüsel ekonomi modelini benimseyen, toplumsal ve çevresel sorunları amaç edinen liderlere ihtiyacımız var. KAGİDER ile birlikte düzenlediğimiz Yeşil İş Ödülü'ne ilgi duyan kadın girişimciler ve öncü çalışmaları, iklim krizi ile mücadele herkes için daha adil, daha yeşil ve daha temiz bir gezegen yaratmak için fırsatlarımız olduğunu, iş birliğini güç birliğine dönüştürerek kolektif fayda yaratabileceğimizin en büyük kanıtı. Yeşil İş Ödülü'nü kazanan Zeynep Balca Yılmaz ve Mansiyon Ödülü'nü kazanan Reyhan Miray'ı tebrik ediyor, cesaretleri ve ilham veren çalışmaları nedeniyle herkes adına teşekkür etmek istiyorum."