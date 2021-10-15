Kâğıt gibi ezilen araç, üç kişiye mezar oldu

DENİZLİ'DE, direksiyon hâkimiyetini kaybeden sürücü üst geçidin beton ayağına çarptı. Kazada araçta sürücü Alattin Taş
(42) ve 4 yaşındaki oğlu Doğukan hayatını kaybederken, araçta bulunan ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Ömer Akkun
(18) yaşamını yitirdi. Kaza, Merkezefendi
ilçesi İzmir Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alaattin Taş
, aracıyla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan araç üst geçidin beton ayağına çarptı. Beton ayağa çarpan araç tekrar yola savruldu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Alattin Taş ile oğlu Doğukan ve Ömer Akkun'u Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılar, doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.