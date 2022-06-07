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Giriş Tarihi: 7.6.2022 12:09

Kağıt toplama arabasıyla 200 kiloluk motoru çaldılar

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Kağıt toplama arabasıyla 200 kiloluk motoru çaldılar

İstanbul Şişli’de park halinde kilitli halde duran motosiklet kağıt toplayıcıları tarafından çekçekle çalındı. Hırsızlar kağıt topladıkları el arabasına yükledikleri motorun üzerini de kartonla kapatıp götürdü. Şikayet üzerine çalışma başlatan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri izlenen kamera görüntülerinden yola çıkarak iki hırsızı gözaltına aldı.

Şişli Sıracevizler Caddesi Huzur Sokak kesişiminde Mayıs ayında meydana gelen olayda Y.A.'ya ait motor park halindeyken çalındı. Motorunun olmadığını gören Y.A. hemen Şişli Polis Merkezine gidip şikayetçi oldu.

Konuyla ilgili çalışma başlatan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri izlenen kamera görüntülerinde şüpheli 1 kadın, 1 erkek şahsın motorun yanına gelerek, halk arasında çekçek arabası diye tabir edilen kağıt toplama arabasıyla 20 dakika bekliyorlar.

Uygun bir anda ise motorun kilidini kesip arabalarına yükledikten sonra üzerini kartonlarla örtüp sokaktan çıktıkları tespit edildi.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Şişli Polis Merkezi Amirliği Suç Araştırma Ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler izlenen kamera görüntülerinden şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Yapılan çalışmalar sonrasında şüpheliler İsmail G. ve Yonca D. isimli şahıslar metruk binada çalmış oldukları motosiklet ile birlikte yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Kağıt toplama arabasıyla 200 kiloluk motoru çaldılar
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