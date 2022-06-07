Kağıt toplama arabasıyla motor çaldılar

Şişli Sıracevizler Caddesi Huzur Sokak kesişiminde Mayıs ayında meydana gelen olayda Y.A.'ya ait motor park halindeyken çalındı. Motorunun olmadığını gören Y.A. hemen Şişli Polis Merkezine gidip şikayetçi oldu. Konuyla ilgili çalışma başlatan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri izlenen kamera görüntülerinde şüpheli 1 kadın, 1 erkek şahsın motorun yanına gelerek, halk arasında çekçek arabası diye tabir edilen kağıt toplama arabasıyla 20 dakika bekliyorlar.

Uygun bir anda ise motorun kilidini kesip arabalarına yükledikten sonra üzerini kartonlarla örtüp sokaktan çıktıkları tespit edildi.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Şişli Polis Merkezi Amirliği Suç Araştırma Ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler izlenen kamera görüntülerinden şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Yapılan çalışmalar sonrasında şüpheliler İsmail G. ve Yonca D. isimli şahıslar metruk binada çalmış oldukları motosiklet ile birlikte yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.