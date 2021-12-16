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Giriş Tarihi: 16.12.2021 19:40

Kağıt toplayıcılarının deposunda yangın çıktı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Kağıt toplayıcılarının deposunda yangın çıktı

İstanbul kağıt toplayıcılarının kullandığı bir depoda çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Yangını söndürmeye çalışan itfaiyecilere yardımcı olmaya çalışan bir kadın hemen yanına düşen yanmış tahta parçası ile yaralanmaktan kılpayı kurtuldu. Bir vatandaş ise su dolu bidonla yangını söndürmeye çalıştı.

Yangın, saat 15.45 sıralarında Beyoğlu Bülbül Mahallesi Granit Sokak'taki kağıt toplayıcıları tarafından kullanıldığı öğrenilen bir depoda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerideki kağıt toplayıcıları soba yakmak isterken soba bir anda kağıtların üzerine devrildi ve depo bir anda alevler içinde kaldı.

Depodan çıkan dumanları gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarı alan ekipler kısa sürede olay yerine geldi ve yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken, mahallede yaşadığı öğrenilen bir kadın yanmakta olan deponun yanına geldi ve ekiplere yardımcı olmak istedi. Ekiplerin, kendisini uyarmasına rağmen deponun içine girmeye çalışan kadın büyük bir tehlikenin eşiğinden döndü. Kadının durduğu yerin yarım metre ilerisinde bulunan tavandan alevler içinde bir tahta parçası düştü. Kadın büyük bir panikle geri çekilirken, ekipler ve mahalle sakinleri onu uzaklaştırdı.

SU DOLU BİDONLA YANGINA MÜDÜHALE ETTİ

Bir başka vatandaşın ise elindeki su dolu bidon ile yangına müdahale etmek için binanın içine girdiği görüldü. İsminin Metin Pek olduğu öğrenilen vatandaş, "Burası çöphane, arkadaşlarımız kağıt falan topluyorlar. Soba yakarken, sobayı düşürmüşler. Düşünce de yangın çıkmış, olay bundan ibaret. Şu an içeride kimse yok. İlk anda bir arkadaş vardı, o da hemen çıktı. İtfaiyeye haber verdik, geldiler ve söndürüyorlar" dedi. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın sonucu depoda maddi hasar meydana geldi.

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Kağıt toplayıcılarının deposunda yangın çıktı
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