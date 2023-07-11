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Giriş Tarihi: 11.7.2023 19:30 Son Güncelleme: 11.7.2023 19:31

İstanbul'da kâğıt toplayıcısı bıçaklanarak hayatını kaybetti

İstanbul Kağıthane’de kağıt toplayıcılığı yapan ve semtte “Deli Hikmet” lakabıyla bilinen zihinsel engelli 52 yaşındaki adam, sokak ortasında tartıştığı şahıslar tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Polis saldırganların peşine düştü.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İstanbul’da kâğıt toplayıcısı bıçaklanarak hayatını kaybetti

Kağıthane Talatpaşa Mahallesi'nde dün akşam meydana gelen olay iddiaya göre,semtte "Deli Hikmet" lakabıyla bilinen ve sevilen zihinsel engelli Hikmet Aydoğan (52), sokakta yürüdüğü esnada kimliği henüz belirlenemeyen iki kişiyle tartışmaya başladı. Giderek alevlenen tartışmanın ardından şahıslar Aydoğan'ı karnından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Aydoğan'ın yerde yattığını gören vatandaşlar hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Hikmet Aydoğan yaşamını yitirdiği belirtildi.

Olayın ardından polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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İstanbul'da kâğıt toplayıcısı bıçaklanarak hayatını kaybetti
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