Kağıthane’de 2.5 yaşındaki kız çocuğu balkondan düşerek hayatını kaybetti

Küçük kızın balkondan düşme olayı dün saat 11.00 sıralarında Kağıthane Harmantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde anne İlknur A. temizlik yaptığı esnada 2.5 yaşındaki kızı Hira Ar balkona çıktı. Küçük kız o esnada balkon duvarında asılı olan sandalyeye çıkmak istedi. Dengesini kaybeden Hira Ar sandalyeyle birlikte 2. kattan aşağıya düştü.
Başından yaralanan minik kızın yanına sesleri duyan Ferdi Uysal ve Tayfur Muslugil geldi. Hemen yoldan araç çeviren iki vatandaş, minik kızı özel bir hastaneye götürdü.
"ANNESİ ÇIĞLIK ATIYORDU, ÇOCUĞA BAKTIM ÇENESİ KİTLENMİŞTİ"
Olaya tanık olan ve balkondan düşen çocuğu hastaneye götüren Ferdi Uysal, "Ben 3 bina yanda oturuyorum, evdeyken çat diye bir ses duydum. Biri düştü herhalde dedim. Sokağa çıktığımda çocuğu kucaklarına aldıklarını görünce hemen bir araca binip hastaneye yetiştirmeye çalıştık. Hastanede tedavi altındayken beyin kanaması sonucu çocuğun hayatını kaybettiğini öğrendik. Büyük üzüntü duyduk. Ailesi perişan oldu" dedi.
Minik Hira'nın balkondan düşüp hayatını kaybetmesi ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.