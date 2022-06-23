Kağıthane’de 2.5 yaşındaki kız çocuğu balkondan düşerek hayatını kaybetti

"ANNESİ ÇIĞLIK ATIYORDU, ÇOCUĞA BAKTIM ÇENESİ KİTLENMİŞTİ"

Olaya tanık olan ve balkondan düşen çocuğu hastaneye götüren Ferdi Uysal, "Ben 3 bina yanda oturuyorum, evdeyken çat diye bir ses duydum. Biri düştü herhalde dedim. Sokağa çıktığımda çocuğu kucaklarına aldıklarını görünce hemen bir araca binip hastaneye yetiştirmeye çalıştık. Hastanede tedavi altındayken beyin kanaması sonucu çocuğun hayatını kaybettiğini öğrendik. Büyük üzüntü duyduk. Ailesi perişan oldu" dedi.