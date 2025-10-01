Kağıthane’de 3 tonluk forkliftin altında kalan 18 yaşındaki Yasin öldü; yakınları sinir krizi geçirdi

FORKLİFTİN ALTINDA KALARAK ÖLDÜ

Kazanın ardından Mikail A.'nın ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekibi, forkliftin altında kalan Arık'ı bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde Arık'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Arık'ın cenazesi, ambulansla Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Arık'ın yakınları kazayı haber alarak olay yerine geldi. Arık'ın öldüğünü öğrenen yakınları oferyat ederek sinir krizi geçirdi. Arık'ın yakınlarını polis ve sağlık ekipleri sakimleştirmeye çalıştı. Polisin ifadesine başvurduğu kazık operatörü Mikail A., Yasin Arık'ın araç kullanmayı bilmediğini söylediğini, Arık'ın fren yerine gaz bastığını ardından da forkliftin kayarak Arık'ın üstüne düştüğünü anlattı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.(DHA)