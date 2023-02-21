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Giriş Tarihi: 21.2.2023 06:32

Kağıthane'de akılalmaz kaza! Otomobilden düştü arabaların altında kaldı

Kağıthane'de, TEM Otoyolu üzerinde seyir halinde bulunan otomobilden düştüğü iddia edilen kişiye arkadan gelen 2 araç çarptı. Kazada otoyola düşen ve araçların altında kalan kişi, olay yerinde hayatını kaybetti.

DHA
Kağıthane’de akılalmaz kaza! Otomobilden düştü arabaların altında kaldı

Kaza, saat 01.30 sıralarında Kağıthane TEM Otoyolu'nda Sadabad 2 viyadüğü üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen ve Ankara istikametine seyir halinde olan 33 ET 400 plakalı otomobilin yolcu koltuğunda oturan kişi, henüz bilinmeyen nedenle yola düştü. Bu sırada arkadan gelen 34 EZT 300 ve 34 GGK 298 plakalı otomobiller, yola düşen kişiyi ezdikten sonra birbirlerine çarparak durdu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazaya karışan otomobil sürücüleri ve hayatını kaybeden kişinin düştüğü otomobilin sürücüsü ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polisin incelemelerinden sonra ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda oluşan uzun trafik kuyruğu otomobillerin olay yerinden kaldırılmasından sonra normale döndü. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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Kağıthane'de akılalmaz kaza! Otomobilden düştü arabaların altında kaldı
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