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Giriş Tarihi: 7.10.2024 14:05 Son Güncelleme: 7.10.2024 14:33

Kağıthane’de akü ustasına çekiçli saldırı dehşeti

İstanbul Kağıthane'de trafikte seyreden akü ustası Ercan Kızılaslan (45), aynı sanayi sitesinde akü işi yapan husumetlileri tarafından önü kesilerek çekiçli ve sopalı saldırıya uğradı. Saldırıya uğrayan Kızılaslan ise ambulansla hastaneye kaldırılırken saldırganlar ise gözaltına alındı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Kağıthane’de akü ustasına çekiçli saldırı dehşeti

Olay, saat 15.00 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde trafikte aracıyla seyreden 45 yaşındaki Ercan Kızılaslan'ın önü, aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen ve aynı sanayi sitesinde akü işi yapan kişi tarafından kesildi. Araçtan inen saldırganlar, önce sürücüyü darb etti ardından da çekiç ve sopalarla saldırmaya başladı.

AKÜ USTASINA SALDIRAN ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA

Öfkeli saldırganlar, sopa ve çekiçle aracın tüm camlarını tek tek kırdı. Çevredekilerin müdahale ederek uzaklaştırmaya çalıştığı saldırganlar, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Saldırıya uğrayan Ercan Kızılaslan olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan saldırganların geçtiğimiz ay da Kızılaslan'a saldırdıkları öğrenildi.

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Kağıthane’de akü ustasına çekiçli saldırı dehşeti
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