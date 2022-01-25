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Giriş Tarihi: 25.1.2022 14:23

Kağıthane'de apartman boşluğuna düşen kişi yaralandı

DHA
Kağıthane’de apartman boşluğuna düşen kişi yaralandı

Kağıthane’de apartman boşluğundaki demir ızgaraları keserken 4 metre yükseklikten düşen kişi yaralandı.

Olay, Kağıthane Çağlayan Mahallesinde 4 katlı binanın apartman boşluğunda saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, giriş katta oturan ev sahibi üst katlardan boşluğa çöp atılması üzerine boşluğu demir ızgaralarla kapattırdı. Apartman sakinleri boşluğa çöp atmaya devam edince bu sefer de birinci katta oturan Duran isimli kişinin oda penceresinin önüne çöp birikmeye başladı. Ev sahibi, demir ızgaraların üstüne çıkarak kesmeye başladı. Bir süre sonra kopan demir parçaları ile birlikte 4 metre yükseklikten zemine düşen ev sahibi yaralandı. Yardım çığlıkları atan kişiyi diğer daire sahipleri fark edip durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin yardımı ile yaralı kişi bulunduğu yerden çıkartılarak ambulansla hastaneye götürüldü.

Zemin katta oturan kişinin arkadaşı Şengül Başaran, "Bize haber geldi, eve geldiğimizde apartman boşluğunda birisi vardı. Biz gelip kapıyı açtık. Sonra ambulans geldi, götürdü. Bilinç kaybı vardı ama sonradan kendine geldi" diye konuştu.

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Kağıthane'de apartman boşluğuna düşen kişi yaralandı
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