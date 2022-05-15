Kağıthane’de ata sporu heyecanı

Kağıthane Belediyesi'nin geleneksel Sadabad Yaz Etkinlikleri kapsamında İstanbul'da bin yıllık ata sporu heyecanı yaşandı. Pandemi nedeniyle iki yıldır yapılamayan ve 26'ncısı düzenlenen cirit şenliği, Sadabad Çayırı'nda sevenleriyle buluştu. Şenliğine Uşak'tan 1 Eylül Atlı Cirit Spor Kulübü, Erzurum'dan Ejder Atlı Spor Kulübü, megakentten İstanbul Atlı Cirit Spor Kulübü, Sivas'tan ise Sivas Atlı Cirit Kulübü katıldı. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin "Osmanlı'dan bu yana ata sporumuz, 250 yıldır Sadabat Çayırı'nda oynanıyor. 10 bine yakın izleyicimiz burada" diye konuştu.