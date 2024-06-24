Kağıthane’de bankete giren otomobil takla attı

Kaza, saat 09.30 sıralarında, Hasdal Okmeydanı Bağlantı Yolu Sütlüce sapağında meydana geldi. Muhammet Mustafa Çakır'ın kullandığı 34 AY 0291 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Çakır, seyir halindeki diğer araçlara çarpmamak için direksiyonu sola kırarak bankete yöneldi. Banket kenarındaki kaya parçasına çarpan otomobil takla attı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Muhammet Mustafa Çakır, araç içinde sıkıştı. Bir süre sonra kendi imkânlarıyla sıkıştığı yerden kurtulan Çakır, camı kırılan kapıdan dışarı çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolu tek şeride düşürüp çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ambulansa alarak gerekli kontrolleri yaptı. Kaza nedeniyle yolda trafik oluştu. Ters dönen araç, polis çekicisi yardımıyla kurtarılarak otoparka götürüldü. Kazayla ilgili incelemeler devam ediyor.