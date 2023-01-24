Kağıthane’de çırağını darp eden ustaya 9 ay hapis

Kağıthane'de 13 Kasım 2020 tarihinde 15 yaşındaki E.Y., çırak olarak çalıştığı iş yerinde kaplama ustası Yücel Bayır tarafından tokatlanmış, o anları da iş yeri sahibi sanık Samet Karadağ kaydetmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Yücel Bayır'ın "canavarca hisle, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten yaralama" ve "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, silahla kasten yaralama" suçlarından 1 yıl 2 aydan 3 yıl 6 aya kadar cezalandırılması talep edilmişti. Diğer sanık Samet Karadağ'ın ise "canavarca hisle, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten yaralama" suçundan 8 aydan 2 yıla kadar hapsi istenmişti.

ŞAKA AMAÇLI OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

İki sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 20.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya mağdur E.Y. avukatı ve annesiyle katıldı. Mahkemede sanıkların avukatı da hazır bulundu. Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Yücel Bayır'ın mağdur E.Y.'ye defalarca tokat atarak darp ettiği, olay zamanında mağdurun 15 yaşında olduğu, henüz fiziksel gelişimini tamamlamadığı, beden ve ruh bakımından kendisini koruyamayacak şekilde canavarca hisle suçu işlediği belirtildi.

9 AY HAPİS CEZASI

Sanıklar avukatı ise orijinal video görüntüleri incelendiğinde olayın tamamen şaka amaçlı olarak gerçekleştiğini ve sanık Bayır'ın mağdura kasten vurup darp etmesinin söz konusu olmadığını söyledi. Mahkeme, sanık Yücel Bayır'ı 'beden ve ruh bakımından kendisini koruyamayacak şekilde canavarca hisle kasten basit yaralama' suçundan 9 ay hapis cezasına çarptırdı ve hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

DİĞER SUÇLARDAN BERAAT

Mahkeme ayrıca, sanık Bayır'ın 'beden ve ruh bakımından kendisini koruyamayacak kişiye karşı silahla kasten yaralama' suçundan, sanık Bayram Samet Karadağ'ın ise 'beden ve ruh bakımından kendisini koruyamayacak şekilde canavarca hisle basit yaralama' suçundan kesin ve inandırıcı delil bulunmaması gerekçesiyle ayrı ayrı beraatına karar verdi.