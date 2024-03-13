Kağıthane’de çocuklar tekne orucu tuttu

Kağıthane Belediyesi tarafından Yeni Kültür Merkezi'nde çocuklara özel iftar programı düzenlendi. Çocukları oruca alıştırmak ve ramazanın maneviyatını hissetmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen programda çocuklar tekne oruçlarını öğle namazı sonrası açtı. Tekne orucu iftarına katılan 200 çocuğa eşlik eden Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, miniklerin heyecanına ortak oldu. Ramazan boyunca çocuklara özel etkinlikler düzenleneceğini belirten Başkan Öztekin, "Çocuklarımız sabahtan başlayıp öğlene kadar tekne oruçlarını tuttular, birlikte oruçlarını da açtılar. Onlar için güzel bir hatıra kalmış oldu. Her akşam Kağıthane Meydanı'nda Hacivat-Karagöz, jonglör, tahta bacak, yarışmalar, illüzyon gösterileri ve müziklerle çocuklara ramazanı güzel hatırlatacağız. Yetişkinlere özel söyleşi, konser ve çeşitli etkinlikler de olacak. Tüm İstanbulluları, ramazanın huzur ve bereketini yaşamaya Kağıthane'ye davet ediyoruz" dedi.