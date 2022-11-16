Haberler Yaşam Haberleri Kağıthane'de dehşet anları! Freni tutmayan araç 25 metreden aşağıya uçtu
Giriş Tarihi: 16.11.2022 10:19

Kağıthane'de dehşet anları! Freni tutmayan araç 25 metreden aşağıya uçtu

İstanbul Kağıthane'de yokuş aşağıya seyreden hafif ticari aracın sürücüsü, frenlerin tutmaması sonucu yaklaşık 25 metre yükseklikten apartman boşluğuna uçtu. Dehşet anları kameraya saniye saniye yansırken, yaralı olarak kurtulan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İHA
Kağıthane’de dehşet anları! Freni tutmayan araç 25 metreden aşağıya uçtu

Olay, geçtiğimiz Pazar günü saat 14.30 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde sipariş yetiştirmek için 34 DDP 682 plakalı hafif ticari araçla seyreden Furkan Erdinç (25), dik bir yokuştan aşağıya inmeye başladı. Sürücü yokuşta frene bastı ancak iddiaya göre tutmaması sonucu araç kontrolden çıktı.

25 METREDEN AŞAĞI UÇTU: HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI

Yokuş aşağıya hızlanan araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir korkulukları kırarak yaklaşık 25 metreden aşağıya uçtu. Feci kaza kameralara saniye saniye yansırken, araç içerisindeki Furkan Erdinç, hafif şekilde yaralandı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

VATANDAŞLAR ÖNLEM ALINMASINI İSTEDİ

İlk müdahalesinin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılan sürücünü hafif şekilde yaralandığı ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Muhtemel bir facianın ucuz atlatıldığı kazayla ilgili vatandaşlar, aynı yerde ikinci kez bir aracın apartman boşluğuna uçtuğunu belirterek bir an önce önlem alınmasını istedi. Öte yandan apartman boşluğuna uçan araç vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldıktan sonra çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

AKARYAKIT FİYATLARI GÜNCEL: Motorine indirim geldi! Akaryakıta indirim sonrası il il benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatı ne kadar,?
Benzin ve mazot fiyatı SON DAKİKA: Yeni indirim! Benzin ve motorin ne kadar kaç TL oldu? İşte İstanbul dahil akaryakıt fiyatları
SON DAKİKA: Bakan Nebati'den asgari ücret 2023 açıklaması: Çalışanların lehine yeni adımlar atılacak!
EYT SON DAKİKA: Yaş şartı kalktı! İşte eksik primi olan emeklilikte yaşa takılanlar için emeklilik yöntemi
Emekli zammı hesaplama 2023 ile emeklinin maaşı netleşiyor! SSK Bağ-kur en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli zammı son durum 2023
İstiklal Caddesi'nde İYİ Parti heyetine tepki: Ayıptır, utanın...
EYT SON DAKİKA BUGÜN 16 KASIM: Emeklilikte Yaşa Takılanlar için prim ve yaş sorunu çözüldü! 2022 EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, şartları ne?
Son dakika | Polonya'ya Rus füzeleri mi düştü? NATO ve bölge ülkelerinden peş peşe açıklamalar
EYT YASASI SON DAKİKA: İşte kısmi emeklilik formülü! Eksik primi olanlara toplu ödeme
İl il TOKİ kura çekimi takvimi güncel 2022: İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar nasıl açıklanacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Kağıthane'de dehşet anları! Freni tutmayan araç 25 metreden aşağıya uçtu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA