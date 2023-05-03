Kağıthane’de dehşet anları! Yeni görüntüler ortaya çıktı





FACİADAN DÖNÜLDÜ

Olayla ilgili konuşan minibüsün sahibi Alp A., "Biz burada duruyorduk çarptıkları araç bizimdi. Karşıda kızımla arabanın üstünde oyun oynuyordum. Üç tane teyze vardı onlar da bizim mahallenin insanları, karşı taraftan araç hızlı geliyordu o sırada ben yavaş diye bağırdım. Herhalde direksiyon hakimiyetini kaybetti o esnada ben kendimi buraya attım. İki tane teyze kaçarken biri kaçamadı iki arabanın arasına sıkıştı araçların altında kaldı. Ondan sonrasını hatırlamıyorum zaten. Ambulans ekiplerinin söylediğine göre teyzenin durumu ağırmış ayakları kırılmış. Şu an hastanede tedavi altında. İlk müdahaleyi biz yaptık altına yastık koyduk. Daha sonra ambulans geldi onlar çıkardı. Sürücünün durumu da ağır. Alkol falan yok ama oda burada esnafmış diye duyduk. Fren tutmuyormuş dediler mekanik bir arızadan dolayı olabilir diye düşünüyoruz. Resmi tatile denk geldi hafta içine denk gelseydi daha kalabalık olurdu. Tekstil firmaları var. Köşe başında kaldığı için orada sigara içenler oluyor. Buna da şükür hafta içi olsaydı daha fazla yaralı olabilirdi. Faciadan dönüldü" dedi.