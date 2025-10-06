Kağıthane’de ‘Her Bebeğe Bir Ağaç’ uygulaması ile fidan dikiliyor

Kağıthane'de 2019 yılında hayata geçirilen 'Her Bebeğe Bir Ağaç' uygulaması kapsamında ilçede dünyaya gelen her çocuk adına bir fidan dikiliyor. İlçenin çeşitli noktalarında toprakla buluşturulan süs kirazı, zakkum, ıhlamur, süs eriği, manolya, süs armudu ve hatmi gibi ağaç türleriyle Kâğıthane'nin yeşil alanları giderek artıyor.

Dikilen her fidanın yanına, bebeğin ismini taşıyan özel bir tabela yerleştirilirken ailelere de hatıra olarak sertifika veriliyor. Konuyla ilgili konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Çocuklarımızın doğumunu bir fidanla taçlandırarak hem ailelerimize kalıcı bir hatıra bırakıyoruz hem de ilçemizin yeşil dokusunu güçlendiriyoruz. Bugün dikilen her ağaç, yarının daha sağlıklı ve yaşanabilir Kağıthane'si için büyüyor" dedi. Kâğıthane Belediyesi, doğayı korumaya ve sürdürülebilir yaşamı desteklemeye yönelik çalışmalarına 'Her Bebeğe Bir Ağaç' projesiyle devam ediyor.