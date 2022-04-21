Haberler Yaşam Haberleri Kağıthane'de İETT otobüsü 6 araca çarptı! Ortalık savaş alanına döndü
Giriş Tarihi: 21.4.2022 10:28 Son Güncelleme: 21.4.2022 10:39

Kağıthane'de İETT otobüsü 6 araca çarptı! Ortalık savaş alanına döndü

AA
Kağıthane’de İETT otobüsü 6 araca çarptı! Ortalık savaş alanına döndü

Kağıthane Seyrantepe'de şoförünün kalp krizi geçirdiği öne sürülen İETT otobüsü 6 araca çarptı. Zincirleme kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluşurken, otobüs şoförü hastaneye kaldırıldı.

Kağıthane'de, İETT otobüsüyle birlikte 7 aracın karıştığı zincirleme kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi yaralandı.

4. Levent Metrosu Sanayi çıkışındaki kavşaktan dönmek isteyen, içinde yolcu bulunan 34 ZP 3826 plakalı İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyreden diğer araçlara çarptı.

İETT otobüsüyle birlikte 7 aracın karıştığı kazada, ilk belirlemelere göre kimliği henüz öğrenilemeyen otobüs sürücüsü yaralandı. Sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazanın, otobüs şoförünün seyir halindeyken rahatsızlanması sonucu meydana geldiği belirtildi.

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Kağıthane'de İETT otobüsü 6 araca çarptı! Ortalık savaş alanına döndü
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