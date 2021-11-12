İETT şoförü dehşeti yaşamıştı! Korkunç olayda yeni gelişme!

Şüphelinin kullandığı kart sahibi ile yapılan görüşmede, kartını 2 hafta önce kaybettiği, kayıp müracaatında bulunmadığı ve şüpheli H.Ç.'nin kız arkadaşı olduğu belirlendi. Yakalanan ve "Tehdit" ile "Kasten Yaralama" suçlarından emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldığı öğrenildi.