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Giriş Tarihi: 12.11.2021 13:26 Son Güncelleme: 12.11.2021 13:40

İETT şoförü dehşeti yaşamıştı! Korkunç olayda yeni gelişme!

EMİR SOMER EMİR SOMER
İETT şoförü dehşeti yaşamıştı! Korkunç olayda yeni gelişme!

İstanbul Kağıthane'de inanılmaz bir olay yaşandı. Şehir eşkıyası, İETT otobüsü şoförüne bıçakla saldırdı. Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlı ile kız arkadaşını kıskıvrak yakaladı...

Dehşet veren olay, 7 Kasım Pazar günü saat 08.30 sıralarında Kâğıthane'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; H.Ç., (23) isimli kişi Kâğıthane'den İETT otobüsüne bindi. H.Ç., kız arkadaşından aldığı toplu taşıma kartını kullandı. Bu sırada, otobüs şoförü kendisine ait olmayan toplu taşıma kartının kullandığı için şüpheliyi uyardı.

Aralarında yaşanan kısa süreli bir tartışmanın ardından H.Ç., üzerinde bulunan bıçakla İETT şoförüne defalarca saldırdı. Kavganın ardında olay yerine gelen polis ekiplerince başlatılan çalışmalar sonucunda, H.Ç., isimli kişi önceki gün, Kâğıthane'de Çağlayan Mahallesi Yıldızhan Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin kullandığı kart sahibi ile yapılan görüşmede, kartını 2 hafta önce kaybettiği, kayıp müracaatında bulunmadığı ve şüpheli H.Ç.'nin kız arkadaşı olduğu belirlendi. Yakalanan ve "Tehdit" ile "Kasten Yaralama" suçlarından emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldığı öğrenildi.

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İETT şoförü dehşeti yaşamıştı! Korkunç olayda yeni gelişme!
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