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Giriş Tarihi: 2.5.2023 16:05

Kağıthane'de iki kişiyi öldürmüştü: O cani hakkında flaş gelişme!

İstanbul Kağıthane'de, bir otomobilin içinde ölü bulunan iki kişinin cinayet şüphelisi  A.U. (29), çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Şüphelinin poliste verdiği ifadesinde "Bana zorla uyuşturucu sattırmaya çalışıyorlardı. Bu nedenle aramızda tartışma çıktı" dediği öğrenildi.

DHA
Kağıthane’de iki kişiyi öldürmüştü: O cani hakkında flaş gelişme!

Kağıthane'de Gürsel Mahallesi'nde 28 Nisan Salı Günü meydana gelen olayda, vatandaşlar bir otomobil içinde hareketsiz duran iki kişiyi polise ihbar etmişlerdi. Olay yerine gelen polis ekipleri otomobil içinde bulunan Halil Kış (32) ve Reşat Serhat Urun'un (33), tabancayla vurularak öldürüldüğünü belirlemişti. Yapılan inceleme sonucu cinayetin otomobilde bulunan üçüncü bir kişi tarafından işlendiği tespit edilmişti.
Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili başlattıkları soruşturmada olayın araçta bulunan A.U. tarafından işlendiğini tespit etti. Polis olaydan sonra kaçan şüpheliyi kısa süre içinde Ordu'da saklandığını belirledi. Ordu'da düzenlenen operasyonda A.U. gözaltına alınarak İstanbul'a getirildi.
İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğünde ifade veren A.U. suçunu itiraf etti. Şüpheli A.U.'nun ifadesinde "Bana zorla uyuşturucu sattırmaya çalışıyorlardı. Ben kabul etmiyordum. Aramızda bu nedenle yine tartışma çıktı. Olayı gerçekleştirip oradan kaçtım." dediği öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen A.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kağıthane'de iki kişiyi öldürmüştü: O cani hakkında flaş gelişme!
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