Kağıthane’de ilginç olay: ’Duvar delme’li dolandırıcılık!

İstanbul'da bir dolandırıcılık şebekesinin izlediği yöntem deneyimli polisleri bile şaşırttı. İstanbul'da işadamı Oğuzhan U. "A. P." marka saatini 59 bin 500 dolar değer biçerek internet üzerinden satışa çıkardı. Bir süre sonra Oğuzhan U.'yu telefonla arayan bir kişi ciddi müşteri olduğunu Çağlayan'da bulunan bürosunda saati görmek istediğini söyledi. Mağdur Oğuzhan U. satışa çıkardığı saatini de alarak verilen adrese gitti.

Saatin fiyatı konusunda yaşanan pazarlık sırasında şüpheliler, saati çelik bir kasaya koyarak "Pazarlık bitene kadar burada kalsın" dedi. Saatinin gözünün önündeki çelik kasaya konması Oğuzhan U.'yu şüphelendirmedi. Bu sırada ilk anda ofiste bulunan şüpheliler birer birer oradan ayrılmaya başladı.