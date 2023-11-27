Kağıthane’de kanlı olay: Başından vurulan genç öldü

Hürriyet Mahallesi Dr. Cemil Bengü Caddesi'nde dün saat 05.30 sıralarında meydana gelen olayda, Fırat Öncü, 34 HLZ 789 plakalı otomobille seyir halindeyken, kendisini cadde üzerinde bekleyen kimliği henüz belirsiz 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Otomobile doğru 17 el ateş eden saldırganların tabancasından çıkan kurşunlardan biri Öncü'nün başına isabet etti.