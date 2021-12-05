Kağıthane’de kaza! Trafik kilitlendi!

Kaza nedeniyle otomobil sürücüsü araç içinde sıkıştı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü kendi imkanları ile otomobilden çıktı. Yaralı ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.