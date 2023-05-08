Haberler Yaşam Haberleri Kağıthane'de kaza yapan otomobilin sürücüsü direksiyon kabininden fırladı
Giriş Tarihi: 8.5.2023 12:59 Son Güncelleme: 8.5.2023 13:12

Kağıthane'de kaza yapan otomobilin sürücüsü direksiyon kabininden fırladı

İstanbul Kağıthane’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil elektrik direğine çarptıktan sonra yan yola geçti. Bu sırada direksiyon kabininden fırlayan sürücü Cemil Ünal, otomobilin altında kalarak hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Kağıthane’de kaza yapan otomobilin sürücüsü direksiyon kabininden fırladı

İstanbul'un Kağıthane İmrahor Caddesi üzerinde Feci kaza saat 23.30 sıralarında Cemil Ünal yönetimindeki otomobil, bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptıktan sonra kaldırımı aşarak yan yola geçti.

Bu sırada sürücü Cemil Ünal (24), direksiyon kabininden fırlayarak otomobilin altında kaldı. Sürücü Cemil Ünal olay yerinde hayatını kaybederken, otomobilde bulunan Muhammet Yasin Erdi ve Berat Yılmaz ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırırken, polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

İncelemelerin ardından Cemil Ünal'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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Kağıthane'de kaza yapan otomobilin sürücüsü direksiyon kabininden fırladı
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