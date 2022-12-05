Kağıthane’de lüks araca silahlı saldırı! 4 ilde operasyon düzenlendi: 8 gözaltı

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

2 şüpheli saldırıyı gerçekleştirdikten sonra motosikletle olay yerinden kaçarken Bayram Diril ise ağır yaralandı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Bayram Diril ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı sürücü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.