Kağıthane’de lüks otomobile silahlı saldırı:1 ölü

Olay, saat 23.45 sıralarında İmrahor Caddesi üzerinde bulunan trafik ışıklarında meydana geldi. Bayram Diril'in kullandığı otomobil, trafik ışığının kırmızı yanması üzerine durdu. İddiaya göre, bu sırada motosikletli ve kar maskeli iki saldırgan otomobile ateş etmeye başladı.



SİLAHLA YARALANAN SÜRÜCÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Silahlı saldırıdan kurtulmak isteyen Bayram Diril'in kullandığı otomobil, karşı şeride geçerek kaldırıma çıktı. Bayram Diril saldırı sırasında ağır yaralandı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Bayram Diril ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı sürücü Bayram Diril, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırıda aynı otomobilde bulunan bir kişi ise yara almadan kurtuldu.

SALDIRGANLARIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olay yerinde yapılan çalışmada çok sayıda boş kovan bulundu. Polis, saldırıyı gerçekleştiren motosikletli ve maskeli iki kişinin yakalanması çalışma başlattı.