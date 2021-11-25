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Giriş Tarihi: 25.11.2021 02:53 Son Güncelleme: 25.11.2021 02:59

Kâğıthane’de mobilya atölyesinde yangın

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Kâğıthane’de mobilya atölyesinde yangın

Kâğıthane’de 6 katlı binanın 3’üncü katında bulunan mobilya atölyesinde çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yangın sırasında binanın önünde bulunan elektrik direği de alev alev yandı

Yangın, 01.15 sıralarında Kâğıthane Yavuz Selim Mahallesi Aybike Sokak üzerinde bulunan 6 katlı binanın 3'üncü katında çıktı.


Mobilya atölyesi olarak faaliyet gösteren kattan dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında binanın ön tarafında bulunan aydınlatma direği de alev alev yandı.


ATÖLYEDE HASAR OLUŞTU

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucunda yangın söndürüldü.


İtfaiye ekipleri uzun süre soğutma çalışması yaptı. Yangında atölyede hasar oluştu. Ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı yangınla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.
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Kâğıthane’de mobilya atölyesinde yangın
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