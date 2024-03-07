Kağıthane’de park halindeki araç alev alev yandı

Yangın, saat 22.45 sıralarında Hürriyet Mahallesi Saygı Sokak'ta park halindeki otomobilde çıktı. İddiaya göre, sürücüsünün tamirciden yeni çıkardığı otomobil, sokağa park ettiği sırada bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Alevleri fark eden sürücü, otomobilden kendini güçlükle atarken alev alev yanan otomobil kaydı ve yol kenarındaki demir korkuluklara çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri de yanan otomobile müdahale etti. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Olayın tanığı Haşim Yıldırım, "Sürücü arabayı tamirciden getiriyor. Tam buraya park ettiği anda araba birden alev alıyor, alev topuna dönüyor. Allah'tan elektrik direğine vurmadı, yoksa mahalle yanardı. Çok şükür yaralı yok ama araba gitti" dedi.