Park halindeki otomobilde yangın çıktı!

Yangın saat 04.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Çağlayan Mahallesi, Okul Caddesi üzerinde uzun zamandır park halinde olduğu öğrenilen 34 CJU 782 plakalı otomobilde meydana geldi.
OLAY YERİNE POLİS VE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Otomobilden dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
YANGINLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Otomobilin alev alev yandığı anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülenirken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.