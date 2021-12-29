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Giriş Tarihi: 29.12.2021 05:43 Son Güncelleme: 29.12.2021 05:45

Park halindeki otomobilde yangın çıktı!

DHA
Park halindeki otomobilde yangın çıktı!

İstanbul Kağıthane'de park halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın saat 04.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Çağlayan Mahallesi, Okul Caddesi üzerinde uzun zamandır park halinde olduğu öğrenilen 34 CJU 782 plakalı otomobilde meydana geldi.

OLAY YERİNE POLİS VE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Otomobilden dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YANGINLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Otomobilin alev alev yandığı anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülenirken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

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Park halindeki otomobilde yangın çıktı!
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