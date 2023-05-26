Kağıthane’de seyir halindeki tır kaza yaptı

Kaza, saat 23.30 sıralarında Kemerburgaz Hasdal yolu Kağıthane istikametinde meydana geldi. Yolda ilerleyen 34 BCV 673 plakalı kamyonun damperi henüz bilinmeyen bir nedenle açıldı. Açık kalan damper, Hasdal Kışlası önündeki yaya üst geçidine çarptı. Çarpmanın etkisiyle üst geçide sıkışan damper, çekiciden ayrıldı. Damperden ayrılan çekici 50 metre ileride durabilirken sürücü ise kazayı yara almadan atlattı.



Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, karayolunun tek şeridini trafiğe kapatılırken, üst geçide sıkışan damper vinç yardımıyla kurtarıldı. Kaza sebebiyle Kemerburgaz Hasdal yolunda oluşan trafik, damperin kaldırılmasıyla tekrar normale döndü.



Öte yandan, saatin geç olmasıyla yaya üst geçidinde kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti. Polisin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.