Kağıthane’de trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere işlem yapıldı

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde trafikte aracın peşinden giderek önünü kesmeye çalışan, yol güvenliğini tehlikeye atan Ç.Ö. ve M.Y.Ö. ekipler tarafından yakalandı.

YENİ KANUNA GÖRE AĞIR CEZALAR GELİYOR

İlk kez Yeni Trafik Kanunu Teklifine girecek maddeye göre saldırı amacıyla araçtan inen ve yolu kapatan sürücülere, 180 bin lira idari para cezası uygulanacak, sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alınacak, araç 60 gün süreyle trafikten men edilecek.

"ARACI VE EHLİYETİ 60 GÜN ELİNDEN ALAN AYNI HAREKETLERİ YAPAR MI"

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Sizce Aracı ve Ehliyeti 60 gün süreyle alınan bu sürücü, aynı hareketleri bir daha yapar mı? Lütfen bu tür araç kullanan sürücüleri gördüğünüzde 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. Biz Gereğini Yaparız" dedi.