Kağıthane'de uyuşturucu operasyonu: "Sarı" lakaplı zehir taciri yakalandı

"SARI" LAKAPLI UYUŞTURUCU SATICI YAKALANDI

Şüphelinin 'Sarı' lakaplı M.A. olduğunu belirleyen ekipler, bir süre fiziki takip yaptı. M.A.'nın bir eve girdiği belirlenince eve baskın düzenlendi. Evde M.A. ile birlikte M.T. ve B.T. isimli suç ortakları da gözaltına aldı.