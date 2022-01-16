Kağıthaneliler Sultan Selim Millet Kıraathanesinde kitaba doyacak

Kağıthane Belediyesi tarafından 20 bin kitaptan oluşan, içerisinde ücretsiz internet ve ikramların da yer aldığı Sultan Selim Millet Kıraathanesi'ndeki açılan kütüphane ile vatandaşlar kitaplarla buluştu.

Kağıthane Belediyesi tarafından bünyesinde 20 bin kitap barındıran, içinde ücretsiz internet ve ikramların da yer aldığı Sultan Selim Millet Kıraathanesi, açılış töreniyle birlikte vatandaşların kullanımına sunuldu. Açılış törenine AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Konuşmaların ardından tüm protokol üyeleri sahnede açılış kurdelesi kesti. Tören sonrasında Başkan Öztekin ve beraberindekiler, kütüphaneyi gezerek incelemelerde bulundu.

"HERKESİN ÇOK YÜKSEK SEVİYEDE FAYDALANACAĞI BİR ORTAMLA HAZIRLANMIŞ"

Tören sonrası konuşma yapan AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, kıraathanenin çok önemli bir mekan olduğunu söyleyerek, "Özellikle birkaç mahallemize hitap etmesiyle beraber bir bilgi hazinesinin burada yer aldığı gibi birçok güzel kitabın yer aldığı önemli bir kütüphanemiz de var. Aynı zamanda güzel bir çalışma ortamı da var yani gençlerimizin, çocuklarımızın, üniversiteye hazırlanan veya diğer sınavlara hazırlanan herkesin çok yüksek seviyede faydalanacağı bir ortamla hazırlanmış. Nice böyle güzel Millet Kıraathanesi ve kütüphanesi açılışında Rabbim bizleri bir araya getirmeyi nasip eylesin" dedi.

"20 BİN KİTAP İLE İNSANLAR DAHA AYDINLIĞA KAVUŞACAK"

Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç açıklamasında, " Sultan Selim Millet Kıraathanesi'nin İçinde barındırdığı yaklaşık 20 bin kitabıyla sadece bir kütüphane bilgi hazinesi, bilgi yuvası değil Gençlerimize, yavrularımıza, bizim geleceğimizi inşa edecek yavrularımıza katkıda bulunabilecek çok güzel ders çalışma ortamı. Gençlerimiz ve çocuklarımız için vakit geçirebilecekleri, üniversiteye hazırlanabilecekleri çok güzel bir ortamla hazırlanmış" diye konuştu.

"BU, BİZİM BU DÖNEM İÇİNDE 3. KÜTÜPHANEMİZ OLUYOR"

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ise Sultan Selim Mahallesi'nde güzel bir millet kıraathanesinin açılışında hep birlikte olduklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımızın başlattığı Millet kırathaneleri ile vatandaşlarımıza hizmet etme imkanı yaratılmıştır. Ben gençlerimize, çocuklarımıza, büyüklerimize, millet kütüphanemiz tekrar hayırlı olsun diliyorum. Burada 20 binden fazla kitabımız var. Birçok farklı alanlarda, bilim, kültür, sanatta, edebiyatta çok güzel kitaplarımız var, çocuklarımızın ben bundan faydalanacağını ümit ediyorum. Aynı zamanda bu bizim bu dönem içinde 3. kütüphanemiz oluyor ve bütün kütüphanemizden, gerek Emniyet Evleri mahallemizde, gerek Hamidiye mahallemizde şimdi de Sultan Selim mahallemizdeki kütüphanemizden binlerce gencimiz yararlanacaktır. Aynı zamanda birçok projemizi hayata geçiriyoruz. Ben bu projemizin her birisinin Kağıthane'mize, İstanbul'umuza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.