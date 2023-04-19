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Giriş Tarihi: 19.4.2023 16:44 Son Güncelleme: 19.4.2023 17:48

Kağıthaneliler Türkiye’nin gururu TOGG’u yakından inceledi

Türkiye'nin yerli ve milli arabası TOGG Kâğıthane’de görücüye çıktı. Arabaya Kağıthanelilerin ilgisi yoğun oldu.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Kağıthaneliler Türkiye’nin gururu TOGG’u yakından inceledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kâğıthane'de esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Bakan Soylu ilçeye Türkiye'nin yerli ve milli arabası TOGG ile geldi. Arabaya Kağıthanelilerin ilgisi yoğun olurken vatandaşlar fotoğraf çektirmek için adeta sıraya girdi.

Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de Bakan Soylu'yu karşılamak üzere geldiği Merkez Mahallesi'nde TOGG'u inceledi. Başkan Öztekin; ''Ülkemizin yeni yüzyılına girerken ülkeleri kıskandıran dev projelerin gururunu yaşıyoruz. TOGG da onlardan biri. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemiz, bir zamanlar hayal olan dev projeleri gerçeğe dönüştürüyor.

Bu büyük atılım sürecinin devamı için bizler de var gücümüzle çalışacağız. İnanıyorum ki Kâğıthane'miz, Cumhurbaşkanımıza her zamankinden daha büyük destek vererek istikrarın sürmesine katkı sağlayacak.'' dedi.

Başkan Öztekin TOGG için ön başvuruda bulunduklarını ancak kurada çıkmadığını belirterek ilerleyen zamanlarda başvuruyu yenileyeceklerini söyledi.

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Kağıthaneliler Türkiye’nin gururu TOGG’u yakından inceledi
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