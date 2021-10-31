Kağıthane’ye teknolojik katlı otopark ve kapalı Pazar yeri

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin seçim öncesi verdiği 53 projeyi tek tek hayata geçiriyor. Teknolojik otoparklar ve kapalı pazar yerleri projelerinden biri olan Gültepe Telsizler Katlı Otopark ve Kapalı Pazar Yeri'nin temeli atıldı. Temel atma törenine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler ile mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.



'KÜTÜPHANEMİZİN IŞIĞI HİÇ SÖNMEYECEK'

Törende konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Gültepe Telsizler Mahallesi, her santimetre, her metremiz değerli bizim için İstanbul'umuzda. Taşımız toprağımız altın ya kim söylediyse bu sözü, bunu yakalamak lazım. Gerçekten de öyle ama şimdi şu gördüğünüz alanın bir kısmı hazinenin, bir kısmı da belediyenin. Belediye başkanımız dedik ya şehrin emini, 53 söz verdim her bir sözünü Kağıthane'ye tek tek mahalleliye, hemşeriye gerçekleştirmek için gece gündüz demeden çalışıyor. Buranın park sorunu var. 440 araçlık teknolojik bir park yapılacak. Şimdi güvenlik burada, esnaf, kaldırım, yol belli. Bunları değiştirme şansımız yok. Pazar yeri hanım kardeşlerimiz aramızda, kışı var yağmuru var, soğuğu var araç nasıl olacak? Gölge veya soğuk, rüzgar, olumsuz hava koşulları dolayısıyla kapalı olarak biz burada otopark, katlı otoparklarımız ve pazar yerimiz, üstünde de gündüz okullarımız açık. Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'ndeki gençlerimiz halı sahadan faydalanacak. Mesai bitti, anahtar kimde şehrin emininde, belediyede olacak. Belediye buradaki mahalleliye bunu kullandıracak, gençlerimiz istifade edecek. Işığı sönmeyecek. Hedefimiz bu. Kütüphanemizin ışığı sönmeyecek 24 saat. Anne babalarımız sorduğu zaman 'Oğlum veya kızım nerede diye?' Gültepe tesislerinde kütüphanede, orada ders çalışıyor diyeceğiz. Çayı, simidi ve çorbasını belediye veriyor olacak. Dolayısıyla emin ellerde. Bu şekilde gençlerin buluşacağı kıraathaneler, kütüphaneler yapıyoruz. Dolayısıyla değerli kardeşlerim az önce videosunu izledik, muazzam bir mimari tasarım var. Hiçbir borç almadan, faiz ödemeden arttırdığı ve bu niyetle biriktirdiği parayla da yani sizin paranızla burayı sizle buluşturuyor Tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

EYLÜL AYINDA AÇILIŞI YAPILACAK

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ise, "Bugün burada özellikle mahallemiz ve semtimiz için çok değerli projenin temel atma töreni için birlikteyiz. Belirttiğimiz gibi 53 projemizle birlikte yoğun bir şekilde çalışmamıza devam ediyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl, müteahhit arkadaşlarımız da burada, Eylül ayı içerisinde sayın valim açılışımızı da yapmış olacağız. Bir projeye başlayıp bir projeyi aynı dönemde bitirmiş olacağız" diye konuştu.