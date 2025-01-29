Kahire Uluslararası Havalimanı Nerede? Kahire Uluslararası Havaalanı’ndan Şehir Merkezine Nasıl Gidilir, Kaç Km?

Kahire Uluslararası Havalimanı, Mısır'ın en işlek ve en büyük havaalanıdır. Orta Doğu, Afrika, Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan önemli bir ulaşım noktasıdır. Şehir merkezine yakınlığı ve geniş uçuş ağı sayesinde turistik seyahatlerde tercih edilir. Kahire Havalimanı'ndan şehir merkezine ulaşım için birçok seçenek bulunmaktadır. Kahire Uluslararası Havaalanı nerede, şehir merkezine nasıl gidilir, kaç km sorularına ek olarak, bu ulaşım araçları hakkında soru sorarak bilgi almakta faydanıza olacaktır.

Kahire Uluslararası Havalimanı Nerede?

Kahire Uluslararası Havalimanı, Mısır'ın başkenti Kahire'nin merkezine yaklaşık 22 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. Çölün ortasında konumlanan havalimanı, modern yapısı ve geniş kapasitesiyle dikkat çekmektedir.

Kahire Uluslararası Havaalanı'ndan Şehir Merkezine Nasıl Gidilir, Kaç Km?

Kahire Havalimanı ile şehir merkezi arasındaki mesafe yaklaşık olarak 22 kilometredir. Trafik durumuna göre bu mesafeyi aşmak ortalama 30-45 dakika sürmektedir.

Kahire Uluslararası Havalimanı'ndan şehir merkezine ulaşım için birkaç seçenek mevcuttur. Yolculuk süresi, seçilen ulaşım aracına ve trafik yoğunluğuna bağlı olarak değişebilir. İşte ana ulaşım seçenekleri:

Taksi: Havalimanı çıkışında kolaylıkla bulabileceğiniz taksiler, şehir merkezine ulaşmanın en hızlı ve konforlu yöntemlerinden biridir. Ancak, taksi fiyatları diğer seçeneklere göre daha yüksek olabilmektedir. Trafik durumuna bağlı olarak yolculuk süresi yaklaşık 30-40 dakika sürebilir.

Otobüs: Havalimanından şehir merkezine düzenli olarak otobüs seferleri düzenlenmektedir. Ancak toplu taşıma araçları genellikle kalabalık olabilir ve turistler için biraz zorlayıcı olabilir. Otobüsler, daha ekonomik bir seçenek olsa da, trafik yoğunluğuna bağlı olarak yolculuk süresi uzayabilir.

Araç Kiralama: Havalimanında bulunan araç kiralama şirketlerinden araç kiralayarak kendi başınıza şehir merkezine ulaşabilirsiniz. Bu seçenek, özellikle uzun süreli kalacaklar için daha uygun olabilir.